Появилось видео авиакатастрофы в Индии
В Сети начали появляться видео с места катастрофы пассажирского самолёта в Индии, в городе Кожикоде штата Керала. Boeing 737 авиакомпании Air India Express совершил жёсткую посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся на части.
На кадрах, в частности, видны спасатели, которые прибыли на место происшествия. Самолёт прилетел из Дубая, по предварительным данным. Он вывозил людей в рамках возвращения граждан Индии в условиях пандемии коронавируса.
На борту самолета, по разным данным, было от 170 до 194 человек. По последним данным полиции, погибли не менее 14 человек, пострадали 45, из них 15 - серьезно, передает AFP.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
877 тыс.+5 241 / сут.
Умерли
14 725+119 / сут.
Выздоровели
684 тыс.+7 235 / сут.
- Появилось видео авиакатастрофы в Индии
- В Индии при жесткой посадке самолета погибли 14 человек
- Авиалайнер в Индии раскололся после жёсткой посадки, есть погибшие
- Россиян предупредили, кому запрещена вакцинация от коронавируса
- Более полусотни хоккеистов КХЛ заразились коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru