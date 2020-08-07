Появилось видео авиакатастрофы в Индии

В Сети начали появляться видео с места катастрофы пассажирского самолёта в Индии, в городе Кожикоде штата Керала. Boeing 737 авиакомпании Air India Express совершил жёсткую посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся на части.

На кадрах, в частности, видны спасатели, которые прибыли на место происшествия. Самолёт прилетел из Дубая, по предварительным данным. Он вывозил людей в рамках возвращения граждан Индии в условиях пандемии коронавируса.

На борту самолета, по разным данным, было от 170 до 194 человек. По последним данным полиции, погибли не менее 14 человек, пострадали 45, из них 15 - серьезно, передает AFP.