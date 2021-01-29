Путин направил родственникам Ланового телеграмму с соболезнованиями

Родственники и близкие погибшего от осложнений COVID-19 народного артиста СССР Василия Ланового получили телеграмму с соболезнованиями от президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Народный артист скончался 28 января в отделении реанимации в возрасте 88 лет.

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Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. Также COVID-19 заболела его супруга Ирина Купченко, которая позже сообщила о его смерти




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ФОТО: РИА Новости
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