СК РФ признал терактом убийство военкора Татарского

Дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), переквалифицировано на статью о теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ), сообщает Следственный комитет России.

«По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. (...) Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, - от исполнителей до заказчиков», - говорится в сообщении СК РФ.