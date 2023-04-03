СК РФ признал терактом убийство военкора Татарского
Дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), переквалифицировано на статью о теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ), сообщает Следственный комитет России.
«По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. (...) Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, - от исполнителей до заказчиков», - говорится в сообщении СК РФ.
По данным следствия, организаторы теракта находятся на территории Украины. В ведомстве также отметили, что Трепова придерживается оппозиционных взглядов.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) сказал в интервью НСН на фоне убийства Татарского, что не боится за свою жизнь, но при этом «не торопится переселяться в лучший мир».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru