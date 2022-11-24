Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин наградил военкора, руководителя проекта WarGonzo Семёна Пегова орденом Мужества, сообщает пресс-служба Кремля.

Военкора Семена Пегова задержали в Москве

В указе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что орден был присвоен с формулировкой «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».

Ранее Пегов был ранен под Донецком, он получил серьёзное ранение ноги, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияНаградаВладимир Путин
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