Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества

В указе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что орден был присвоен с формулировкой «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».

Ранее Пегов был ранен под Донецком, он получил серьёзное ранение ноги, сообщает RT.

