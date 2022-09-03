Военкора Семена Пегова задержали в Москве

Основателя Telegram-канала WarGonzo, военкора Семена Пегова задержали в Москве. Об этом говорится в сообщении в канале проекта.

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«Семен Пегов пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Якобы он угрожал администратору. Не более», — отмечается в публикации.

Менее чем через час в канале появилось сообщение о том, что конфликт улажен, и журналиста отпустят после объяснительной. Спустя пять минут стало известно, что Пегов «на свободе, все ок».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыЗадержаниеМосква
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