«Семен Пегов пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Якобы он угрожал администратору. Не более», — отмечается в публикации.

Менее чем через час в канале появилось сообщение о том, что конфликт улажен, и журналиста отпустят после объяснительной. Спустя пять минут стало известно, что Пегов «на свободе, все ок».

