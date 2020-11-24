Путин наградил ветерана, собравшую для семей погибших медиков 4,5 миллионов рублей

Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны 98-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Зинаиду Корневу. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Зинаида Корнева ведет видеоблог на YouTube, в котором делится с подписчиками воспоминаниями и рассказывает об истории Великой Отечественной войны. Она рассказывала, что вдохновилась на сбор подписей поступком британского ветерана Тома Мура, который собрал на борьбу с коронавирусом более 40 миллионов долларов. Начиная с мая 2020 года, ей удалось собрать 4,56 миллионов рублей и направить по 30 тысяч рублей 152 семьях пострадавших. Сбор пожертвований продолжается.