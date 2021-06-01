СК наградил учеников подвергшейся нападению казанской школы
Следственный комитет России наградил ведомственными медалями учащихся казанской гимназии №175, где в мае произошло вооруженное нападение, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что ученица 7-го Б класса Юстина Глебова награждена медалью «Доблесть и отвага», а ещё девять учащихся получили медали «За высокую гражданственность».
«Во время уроков на школу напал вооруженный молодой человек и начал стрельбу. В этой трагедии проявились лучшие качества юных героев, которые не поддались панике и стали оказывать помощь окружающим», - отметили в СК.
Торжественная церемония награждения прошла под руководством председателя СК РФ Александра Бастрыкина по видеосвязи. Глава ведомства в очередной раз высказал слова поддержки учащимся 175-й гимназии и их родителям, и отметил, что причины отсутствия в учебном заведении должной охраны будут установлены в рамках расследования уголовного дела.
Стрельбу в казанской школе № 175 19-летний Ильназ Галявиев устроил 11 мая. В результате погибли девять человек - два учителя и семеро детей. Стрелок был задержан и арестован, из-за его неадекватного поведения была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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