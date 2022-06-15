Путин наградил уфимских лётчиков спустя 26 лет после подвига
Президент России Владимир Путин наградил Орденами Мужества уфимских летчиков, которые в 1996 году под Анапой смогли посадить самолёт с горящим двигателем. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, были награждены ветераны авиации Салават Хабиров, Константин Бузанов, Пётр Филипов и Владимир Былда (посмертно).
Хабиров напомнил, что 26 лет назад в двигатель самолёта Ту-134 «Башкирских авиалиний» попала птица. Лётчики смогли развернуть воздушное судно с горящим мотором и посадить его в аэропорту Анапы, никто из пассажиров не пострадал.
«Награда нашла героев спустя четверть века после подвига, который они совершили. Благодарю президента за то, что откликнулся на нашу просьбу и восстановил историческую справедливость», - добавил глава Башкирии.
Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова пятерых петербургских врачей, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Зеленский призвал включить в ЕС Украину и ещё три страны
- Московские новостройки подешевели впервые за два года
- Мурашко заявил, что проводить массовую вакцинацию от оспы в РФ нет необходимости
- Путин наградил уфимских лётчиков спустя 26 лет после подвига
- СМИ: полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны
- Макрон пообещал поддержать заявку Молдавии на вступление в ЕС
- СМИ: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн
- Патрушев: Москва заинтересована в скорейшем соглашении с Киевом
- Прокуратура запросила условный срок для Блаттера и Платини
- Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru