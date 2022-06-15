Путин наградил уфимских лётчиков спустя 26 лет после подвига

По его словам, были награждены ветераны авиации Салават Хабиров, Константин Бузанов, Пётр Филипов и Владимир Былда (посмертно).

Хабиров напомнил, что 26 лет назад в двигатель самолёта Ту-134 «Башкирских авиалиний» попала птица. Лётчики смогли развернуть воздушное судно с горящим мотором и посадить его в аэропорту Анапы, никто из пассажиров не пострадал.

«Награда нашла героев спустя четверть века после подвига, который они совершили. Благодарю президента за то, что откликнулся на нашу просьбу и восстановил историческую справедливость», - добавил глава Башкирии.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова пятерых петербургских врачей, сообщают «Невские новости».

