Путин наградил уфимских лётчиков спустя 26 лет после подвига

Президент России Владимир Путин наградил Орденами Мужества уфимских летчиков, которые в 1996 году под Анапой смогли посадить самолёт с горящим двигателем. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

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По его словам, были награждены ветераны авиации Салават Хабиров, Константин Бузанов, Пётр Филипов и Владимир Былда (посмертно).

Хабиров напомнил, что 26 лет назад в двигатель самолёта Ту-134 «Башкирских авиалиний» попала птица. Лётчики смогли развернуть воздушное судно с горящим мотором и посадить его в аэропорту Анапы, никто из пассажиров не пострадал.

«Награда нашла героев спустя четверть века после подвига, который они совершили. Благодарю президента за то, что откликнулся на нашу просьбу и восстановил историческую справедливость», - добавил глава Башкирии.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова пятерых петербургских врачей, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: Kremlin.ru
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