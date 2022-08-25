Путин наградил телеведущего Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении телеведущего Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, композитора Родиона Щедрина глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Заместителя художественного руководителя Национального драматического театра (Александринского театра) России Александра Чепурова российский лидер наградил Орденом дружбы, а кинорежиссёр-постановщик киноконцерна «Мосфильм» Юрий Кара был удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».
Писателю Борису Евсееву было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ».
Ранее Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает телеканал «360».
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