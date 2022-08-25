Путин наградил телеведущего Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении телеведущего Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин присвоил Лепсу звание народного артиста России

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, композитора Родиона Щедрина глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Заместителя художественного руководителя Национального драматического театра (Александринского театра) России Александра Чепурова российский лидер наградил Орденом дружбы, а кинорежиссёр-постановщик киноконцерна «Мосфильм» Юрий Кара был удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

Писателю Борису Евсееву было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Ранее Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
ТЕГИ:ТелеведущийНаградаНиколай ДроздовВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры