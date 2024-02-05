Путин наградил сооснователя авиакомпании S7 орденом Дружбы
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы сооснователя авиакомпании S7 («Сибирь») и её нынешнего совладельца Владислава Филева.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что Филев был награждён «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну, киноактрисе Олесе Судзиловской (Дзебань) и худруководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за овербукинг на рейсе из Новосибирска
- ФАС предложила наказывать за превышающий инфляцию рост цен на товары
- Путин присвоил звание Героя России космонавту Денису Матвееву
- Эквадор потеряет $754 млн из-за запрета поставок в Россию
- Минфин России вернется к покупкам валюты и золота с 7 февраля
- Уголовное дело завели в Минводах после нападения собак на подростка
- Путин наградил сооснователя авиакомпании S7 орденом Дружбы
- Путин посмертно наградил офицера СК РФ Конопицина, погибшего в Белгороде
- Самым популярным фильмом у российских пиратов в январе стал «Создатель»
- Росфинмониторинг расширил список экстремистов и террористов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru