Путин наградил сооснователя авиакомпании S7 орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы сооснователя авиакомпании S7 («Сибирь») и её нынешнего совладельца Владислава Филева.

Путин установил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что Филев был награждён «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну, киноактрисе Олесе Судзиловской (Дзебань) и худруководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/S7Airlines
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