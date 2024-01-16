Путин установил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении в России почетного звания заслуженного работника местного самоуправления. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

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Согласно указу, звание «Заслуженный работник местного самоуправления» будут присваивать высокопрофессиональным должностным лицам за личные заслуги в развитии отрасли, решении вопросов обеспечения жизнедеятельности в муниципальных образованиях, реализации отдельных государственных полномочий. Кроме того, почетное звание можно будет получить за «иные значимые результаты» работы.

В документе также отмечается, что звание как правило присваивается при стаже работы в сфере не менее 20 лет и при наличии отраслевых наград у соискателя.

Ранее в Омской области сообщили о планах учредить почетное звание «Герой Омской области», которое будут присваивать за особо выдающиеся результаты деятельности, связанные с обеспечением благополучия региона, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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