Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста Российской Федерации, режиссёра Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед отечеством III степени», сообщает пресс-служба Кремля.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что 70-летний кинодеятель был награждён «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени тележурналиста Владимира Соловьёва, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:УказыВладимир ПутинНаградаКарен Шахназаров
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