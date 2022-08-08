Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед отечеством»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста Российской Федерации, режиссёра Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед отечеством III степени», сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что 70-летний кинодеятель был награждён «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени тележурналиста Владимира Соловьёва, сообщает «Свободная пресса».
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