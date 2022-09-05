Путин наградил сенатора Клишаса орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы конституционного комитета Совета федераций Андрея Клишаса орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что сенатор был удостоен государственной награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Ранее Путин наградил тележурналиста Владимира Соловьёва орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях», сообщает «Свободная пресса».
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