Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что сенатор был удостоен награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, глава государства наградил Орденами Дружбы главу аграрного комитета СФ Александра Двойных и члена конституционного комитета верхней палаты Александра Вайнберга.

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского экс-посла Азербайджана Бюльбюль оглы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».