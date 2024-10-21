Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы комиссии Совета Федерации по информполитике Алексея Пушкова орденом Александра Невского.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что сенатор был удостоен награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Кроме того, глава государства наградил Орденами Дружбы главу аграрного комитета СФ Александра Двойных и члена конституционного комитета верхней палаты Александра Вайнберга.
Ранее Путин наградил орденом Александра Невского экс-посла Азербайджана Бюльбюль оглы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru