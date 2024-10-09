Путин вручил Лукашенко высшую госнаграду РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил высшую государственную награду РФ - орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что торжественная церемония прошла в Андреевском зале Кремля. Орденскую цепь на плечи Лукашенко возложил президент РФ Владимир Путин, после чего политики обнялись.

«Награждение вас, Александр Григорьевич, орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за Ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений, союзничества и стратегического партнёрства», - сказал Путин.

Указ о награждении Лукашенко был подписан 30 августа.

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского экс-посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот видео / kremlin.ru
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