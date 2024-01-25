Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой

Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой руководителя института когнитивных исследований СПбГУ, профессора Татьяну Черниговскую, сообщает РИА Новости.

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Распоряжение об этом главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Президент оценил заслуги Черниговской в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.

«За многолетнюю добросовестную работу наградить почётной грамотой президента Российской Федерации: Черниговскую Татьяну Владимировну», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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