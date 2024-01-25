Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой
Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой руководителя института когнитивных исследований СПбГУ, профессора Татьяну Черниговскую, сообщает РИА Новости.
Распоряжение об этом главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Президент оценил заслуги Черниговской в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.
«За многолетнюю добросовестную работу наградить почётной грамотой президента Российской Федерации: Черниговскую Татьяну Владимировну», — говорится в документе.
Ранее Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru