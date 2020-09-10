Путин наградил президента РАН орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В тексте отмечается, что он удостоен награды за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

Спиваков постыдился носить орден, полученный от Лукашенко

Между тем, в конце августа Владимир Путин наградил несколько десятков политиков, бизнесменов, представителей культуры и образования. Соответствующий указ о вручении госнаград опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 29 числа.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены российский дизайнер Артемий Лебедев и генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев награжден орденом Александра Невского. Заместитель генерального директора «Россия сегодня» Галина Кожина отмечена орденом Почета.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РАННаградаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры