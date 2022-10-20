Путин наградил посмертно ульяновскую воспитательницу

Воспитателя детского сада «Рябинка» в Ульяновской области Ольгу Митрофанову посмертно наградили медалью «За отвагу». Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Власти представят к госнаградам воспитательниц ульяновского детского сада

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что женщину наградили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Трагедия в посёлке Вешкайма произошла в апреле 2022 года, сообщает RT. Житель Ульяновской области с ружьём напал на детский сад «Рябинка», застрелил воспитателя и двоих детей, а после покончил с собой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинУбийствоДетский СадНаградаУльяновская Область
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