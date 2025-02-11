Путин наградил посмертно подростка из Курской области за спасение друга

Он пытался спасти Зорина, но в последний момент оба мальчика ушли под воду. На помощь бегом отправились другие дети, но спасатели прибыли слишком поздно.

Как сообщили в администрации Октябрьского района Курской области, Жердев был спокойным и ответственным подростком, планировавшим поступить в железнодорожный техникум, передает «Радиоточка НСН».

