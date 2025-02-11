Путин наградил посмертно подростка из Курской области за спасение друга
Президент России Владимир Путин посмертно наградил 16-летнего Артема Жердева из Курской области медалью «За спасение погибавших». Указ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
Трагедия произошла 19 июня 2024 года. Артем, проходя мимо реки Сейм, заметил, как его друг Максим Зорин, не умеющий плавать, оказался в опасности. Услышав крик товарища «тону», Артем бросился на помощь, несмотря на сильное течение.
Он пытался спасти Зорина, но в последний момент оба мальчика ушли под воду. На помощь бегом отправились другие дети, но спасатели прибыли слишком поздно.
Как сообщили в администрации Октябрьского района Курской области, Жердев был спокойным и ответственным подростком, планировавшим поступить в железнодорожный техникум, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru