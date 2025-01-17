Путин наградил бойцов батальона «Юг-Ахмат» госнаградами
Президент России Владимир Путин наградил военнослужащих батальона «Юг-Ахмат» Минобороны РФ государственными наградами. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, указом президента бойцам подразделения были вручены медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За храбрость» II степени, а также ордена Суворова и Жукова.
Кадыров отметил, что эти награды стали признанием мужества и стойкости военнослужащих, выполняющих задачи на наиболее сложных участках боевых действий.
Глава Чечни также выразил благодарность Путину, подчеркнув, что бойцы подразделения продолжат выполнять поставленные задачи, передает «Радиоточка НСН».
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