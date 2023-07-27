Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом мужества посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, который погиб в зоне проведения спецоперации.
Отмечается, что фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, раненные в результате украинского обстрела в Запорожской области, также награждены орденами Мужества.
Ранее, 22 июля, в Минобороны России сообщили, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области.
В результате украинского обстрела погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, а другие журналисты получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru