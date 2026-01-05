Ахмат Кадыров назначен и.о. вице-премьера правительства Чечни

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики. Соответствующее решение принято по представлению председателя правительства региона.

Как сообщил Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров будет совмещать новую должность с постом министра по физической культуре и спорту Чечни.

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили медаль

Одновременно было принято решение о назначении Ахмеда Дудаева исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни — министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Глава региона выразил уверенность, что оба назначенца справятся с возложенными обязанностями, отметив их профессиональные качества, управленческий опыт и высокий уровень ответственности, передает «Радиоточка НСН».

