Путин наградил Николая Расторгуева, Артемия Лебедева, Наталью Касперскую и других
Президент России Владимир Путин наградил несколько десятков политиков, бизнесменов, представителей культуры и образования. Соответствующий указ о вручении государственных наград опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 29 августа.
Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены российский дизайнер Артемий Лебедев и генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская.
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев награжден орденом Александра Невского. Заместитель генерального директора «Россия сегодня» Галина Кожина отмечена орденом Почета.
Напомним, 28 августа президент Владимир Путин наградил участников и партнеров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
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