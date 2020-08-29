Путин наградил Николая Расторгуева, Артемия Лебедева, Наталью Касперскую и других

Президент России Владимир Путин наградил несколько десятков политиков, бизнесменов, представителей культуры и образования. Соответствующий указ о вручении государственных наград опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 29 августа.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены российский дизайнер Артемий Лебедев и генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская.

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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев награжден орденом Александра Невского. Заместитель генерального директора «Россия сегодня» Галина Кожина отмечена орденом Почета.

Напомним, 28 августа президент Владимир Путин наградил участников и партнеров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Наталья КасперскаяНаградыВладимир Путин
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