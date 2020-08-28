Наталья Сергунина рассказала о развитии волонтерского сообщества Москвы

Число добровольцев ресурсного центра «Мосволонтер» с начала 2020 года увеличилось на 10 тысяч человек и к настоящему моменту превышает 92 тысячи, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Центр «Мосволонтер» помогает городским организациям проводить социальные, благотворительные, спортивные и другие программы. В год это свыше 170 событий, и для их поддержки нужна большая команда, которую удалось сформировать за последние годы, отметила Сергунина.

Во время пандемии коронавируса столичные волонтёры участвовали в акции взаимопомощи #МыВместе. Они помогали пожилым, маломобильным гражданам и всем тем, кому требовалась особая поддержка во время режима самоизоляции, доставляя лекарства, продукты, корма для животных и прочие необходимые вещи.

Желающие присоединиться к волонтерскому движению проходят собеседование и обучение, получают брендированную экипировку. Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет. Чтобы стать участником проектов центра «Мосволонтер», необходимо авторизоваться на его сайте.

