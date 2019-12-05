Путин наградил лучшего волонтера 2019 года
Стал известен победитель Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Торжественная церемония награждения прошла в рамках Форума добровольцев. Всех волонтеров страны поздравил лично президент России Владимир Путин.
Лучшей, по мнению экспертной комиссии, стала автор проекта «Творческая инклюзивная студия «Э-моция» Инесса Клюкина из Татарстана. Она получила награду «Волонтер года» из рук главы государства. По словам победительницы, волонтерство помогает ей поддерживать здоровье. Девушка перенесла более пяти операций и смогла ходить самостоятельно только в 25 лет.
«Сейчас я не прохожу специальное лечение, только занимаюсь пластикой и танцами во время театральных репетиций в проекте. Все уходит на второй план, когда тебе действительно интересно жить», – рассказывает Инесса.
Путин также сделал «подарок» для всех волонтеров, объявив об увеличении грантового фонда конкурса «Доброволец России» в 2 раза – до 90 млн рублей.
Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи. Он приурочен к Национальному и Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Место проведение выбрано неслучайно – именно там после проведения Олимпийских Игр в 2014 году начало свою историю волонтерское движение в России.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трампу начали готовить обвинения для импичмента
- «Северный поток – 2» начали строить еще быстрее
- Лавров отмел претензии Берлина по убийству уроженца Грузии
- Украинцам решили запретить въезд в Россию по внутренним паспортам
- «Слуги народа» Зеленского подрались в Раде из-за женщины