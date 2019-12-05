Путин наградил лучшего волонтера 2019 года

«Сейчас я не прохожу специальное лечение, только занимаюсь пластикой и танцами во время театральных репетиций в проекте. Все уходит на второй план, когда тебе действительно интересно жить», – рассказывает Инесса.

Путин также сделал «подарок» для всех волонтеров, объявив об увеличении грантового фонда конкурса «Доброволец России» в 2 раза – до 90 млн рублей.

Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи. Он приурочен к Национальному и Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Место проведение выбрано неслучайно – именно там после проведения Олимпийских Игр в 2014 году начало свою историю волонтерское движение в России.

