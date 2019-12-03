На международный форум добровольцев приехали волонтеры из 120 стран

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко принял участие в церемонии открытия форума. Он отметил, что в этом году в социальных проектах было задействовано более 15 млн человек, а затем вручил награды победителям Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" в номинации "Доброе дело". В рамках церемонии открытия были также вручены премии в номинациях "Организатор добровольчества", "Говорит волонтёр", "Волонтёрский центр", "Душа компании" и "Творческая работа".



Международный форум добровольцев был приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Именно в Сочи после проведения Олимпиады-2014 возникло организованное волонтёрское движение России. В 2014 году были созданы Ассоциация волонтёрских центров и "Волонтёры Победы", а также проведён первый тематический форум добровольцев. В 2019 году на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2019» было представлено более 28 тыс проектов, в реализации которых задействовано около 560 тыс человек. Общий грантовый фонд конкурса составил 45 млн рублей.

