Путин наградил конструкторское бюро «Алмаз» знаком «За успехи в труде»
Морское конструкторское бюро «Алмаз» из Санкт-Петербурга получило почетный знак «За успехи в труде», соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что КБ наградили «за достигнутые высокие показатели в производственной деятельности».
Также почетный знак «За успехи в труде» получил коллектив Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара, пишет RT.
Ранее Владимир Путин наградил народного артиста РФ, певца и композитора Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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