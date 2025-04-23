Путин наградил Антонова и Мацуева орденами «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РФ, певца и композитора Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что 80-летний музыкант был награждён «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

С такой же формулировкой народный артист РФ, пианист Денис Мацуев был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а народная артистка РФ Лариса Удовиченко - орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее Путин наградил официального представителя российского МИД Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за вклад в реализацию внешнеполитического курса России», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Телеканал ММТВ
ТЕГИ:Денис МацуевКультураВладимир ПутинНаграда

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