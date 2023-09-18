Путин наградил Хабенского орденом Почета
Президент Владимир Путин наградил народного артиста России и художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова Константина Хабенского орденом Почета. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», - говорится в указе.
Константин Хабенский назначен художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова в сентябре 2021 года. Актер известен зрителям по фильмам «Ночной дозор», «Географ глобус пропил», «Адмиралъ» и другим популярным картинам.
Президент ранее вручил вручил народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени, передает «Радиоточка НСН».
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