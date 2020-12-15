Путин наградил Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом пишет ТАСС.

Также президент России поздравил председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова с 70-летием. Глава государства отметил, что опыт, знания и энергия политика будут востребованы и впредь. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер также пожелал политику успехов, здоровья и всего наилучшего.