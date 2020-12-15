Путин наградил Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом пишет ТАСС.

Также президент России поздравил председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова с 70-летием. Глава государства отметил, что опыт, знания и энергия политика будут востребованы и впредь. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер также пожелал политику успехов, здоровья и всего наилучшего.

Грызлов предупредил о возможно обострении в Донбассе из-за националистов

А ранее Борис Грызлов, который является полпредом РФ в контактной группе по Донбассу, обвинил Киев в отсутствии прогресса в исполнении минских договоренностей. По его словам, Киев тормозит все договорённости о прекращении огня в Донбассе. Грызлов призвал международных посредников потребовать от Киева ответственного отношения в целях достижения мира в юго-восточной части Украины.

Соответствующее заявление Борис Грызлов сделал 30 сентября в ходе видеоконференции контактной группы.


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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Никольский
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