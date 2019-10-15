Грызлов предупредил о возможно обострении в Донбассе из-за националистов

В Донбассе существует реальная опасность обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. С таким предупреждением выступил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, передает ТАСС.

Полпред напомнил, что украинские неонацисты ранее принимали участие в карательных операциях в Донбассе, и далеко не всегда подчиняются официальному командованию Вооружённых сил Украины. Сейчас группировки, состоящие из националистов, говорят о планах занять все позиции в населённых пунктах Петровское и Золотое, где по вине украинской стороны уже несколько раз срывалась процедура отвода сил.

По словам Грызлова, всё это вызывает крайне негативную реакцию местных жителей и сказывается на работе контактной группы. Ранее сегодня в самопровозглашённой ДНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в районе участка разведения сил у Петровского.

