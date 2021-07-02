Путин наградил бывшего ректора ВШЭ Кузьминова

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экс-ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Накануне стало известно об уходе Кузьминова с поста ректора ВШЭ. Специалист руководил вузом в течение 28 лет, отмечает телеканал «360». Теперь Кузьминов станет научным руководителем ВШЭ, пишет журнал «Профиль».


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
ТЕГИ:ВШЭНаградаВладимир Путин
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