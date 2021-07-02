Путин наградил бывшего ректора ВШЭ Кузьминова
2 июля 202118:16
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экс-ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Накануне стало известно об уходе Кузьминова с поста ректора ВШЭ. Специалист руководил вузом в течение 28 лет, отмечает телеканал «360». Теперь Кузьминов станет научным руководителем ВШЭ, пишет журнал «Профиль».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+23 218 / сут.
Умерли
137 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+18 197 / сут.
- Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной
- Лукашенко «вскрыл» террористические ячейки, связанные с США, ЕС и Украиной
- Анисимов назначен врио ректора ВШЭ
- Путин наградил бывшего ректора ВШЭ Кузьминова
- В Калининградской области мигрантам запретят работать таксистами, пекарями и учителями
- В Краснодарском крае не будут при заселении в гостиницы требовать ПЦР-тесты детей до 14 лет
- Вирусолог сообщил об особенности штамма коронавируса «Дельта»
- Шесть человек погибли в ДТП в Башкирии
- СМИ сообщили о крушении грузового Boeing 737 возле Гавайских островов
- Черчесов не исключил, что Дзюба может завершить карьеру в сборной России
2 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru