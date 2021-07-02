Анисимов назначен врио ректора ВШЭ

Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов назначен временно исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передает РИА Новости.

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Коллектив ВШЭ будет создавать новую экономику новой России, заявил врио ректора Анисимов.

Ранее СМИ сообщали, что после ухода с поста предыдущего руководителя ВШЭ Ярослава Кузьминова Анисимов может стать кандидатом на должность ректора.

Никита Анисимов возглавлял ДВФУ с 2016 года. До этого в 2011-13 годах Анисимов был проректором Московского государственного университета имени Ломоносова, затем — первым проректором Московского политехнического университета.

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Фото: dvfu.ru
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