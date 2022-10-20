Путин наградил Аркадия Ротенберга орденом

Горшков руководит ФФККР с 2010 года. На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы выиграли две золотых, три серебряных и одну бронзовую награду, победив в медальном зачете. Ротенберг возглавляет правление ФХР с августа 2015 года. Сборная России с тех пор выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане, серебро Игр в Пекине и три бронзы чемпионатов мира.





