Путин наградил Аркадия Ротенберга орденом
Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг и президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков получили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Такой указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Руководители федераций награждены за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.
Горшков руководит ФФККР с 2010 года. На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы выиграли две золотых, три серебряных и одну бронзовую награду, победив в медальном зачете. Ротенберг возглавляет правление ФХР с августа 2015 года. Сборная России с тех пор выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане, серебро Игр в Пекине и три бронзы чемпионатов мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Байден прокомментировал отставку Трасс
- Азербайджан отказался принимать отчеты миссии ОБСЕ
- Зеленский ввел санкции против жены и дочери Лаврова
- СМИ: Михаил Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив»
- СМИ: Владелец Zara может продать свой бизнес в РФ ливанской компании
- СМИ: немецкий автоконцерн Volkswagen ищет инвестора на свои заводы в России
- Британия расширила санкции в отношении РФ
- Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области
- Путин наградил Аркадия Ротенберга орденом
- Путин поручил продлить «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru