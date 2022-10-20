Путин наградил Аркадия Ротенберга орденом

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг и президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков получили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Такой указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Руководители федераций награждены за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

Ротенберг предложил «отпустить людей» для рывка российского бизнеса

Горшков руководит ФФККР с 2010 года. На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы выиграли две золотых, три серебряных и одну бронзовую награду, победив в медальном зачете. Ротенберг возглавляет правление ФХР с августа 2015 года. Сборная России с тех пор выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане, серебро Игр в Пекине и три бронзы чемпионатов мира.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинНаграды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры