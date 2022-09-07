Ротенберг предложил «отпустить людей» для рывка российского бизнеса

Российская экономика может адаптироваться к возникшему кризису, для этого бизнесу необходимы наиболее благоприятные условия. Об этом заявил бизнесмен Аркадий Ротенберг на полях Восточного экономического форума.

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Предприниматель указал, что «надо не шашечки рисовать, а ехать», пишет RT. Ротенберг предложил устранить лишние преграды и предоставить бизнесу доступ к кредитным средствам для улучшения экономической ситуации.

«Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее», — подчеркнул бизнесмен в беседе с РБК.

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ФОТО: Росконгресс
ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумРоссияБизнес
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