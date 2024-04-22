Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Худрука государственного автономного учреждения культуры Московской области «Центр развития театрального искусства «Московский Губернский драматический театр» Сергея Безрукова наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что народный артист РФ получил награду «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Путин наградил звезду сериала «Убойная сила», заслуженного артиста РФ, актёра Санкт-Петербургского «Театра эстрады имени Аркадия Райкина» Андрея Федорцова.
Ранее Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР, актёра «Ленкома Марка Захарова» Александра Збруева орденом Александра Невского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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