Путин надеется на ускорение строительства дорог в стране
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на увеличение темпов строительства дорог в стране. Об этом он сообщил рабочими, строившими трассу «Таврида» в Крыму.
«Надеюсь, что не сохранится, надеюсь, что он будет больше, чем сейчас», - сказал глава государства в ответ на вопрос одного из строителей, сохранится ли нынешний темп строительства дорог в стране, передает ТАСС.
В четверг Путин открыл новую четырехполосную трассу «Таврида» в Крыму, сообщает РИА ФАН. Она свяжет Керчь и Симферополь. Глава государства проехал по новой дороге за рулем автомобиля Aurus.
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