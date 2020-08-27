Путин надеется на ускорение строительства дорог в стране

«Надеюсь, что не сохранится, надеюсь, что он будет больше, чем сейчас», - сказал глава государства в ответ на вопрос одного из строителей, сохранится ли нынешний темп строительства дорог в стране, передает ТАСС.

В четверг Путин открыл новую четырехполосную трассу «Таврида» в Крыму, сообщает РИА ФАН. Она свяжет Керчь и Симферополь. Глава государства проехал по новой дороге за рулем автомобиля Aurus.

