Путин официально открыл крымскую трассу «Таврида»

В Крыму в четверг, 27 августа, прошла торжественная церемония открытия автотрассы «Таврида». По новой дороге проехал президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

Четырёхполосная автодорога «Таврида» с мостом через Керченский пролив, связывая Керчь с Симферополем и Севастополем. Доехать от Керчи до Севастополя по ней можно будет менее чем за три часа.

Трассу начали строить в 2017 году. Стоимость проекта превышает 140 миллиардов рублей.

