Путин на встрече с молодежью пошутил, что хотел бы прическу с дредами

Глава государства сфотографировался с участниками встречи. Путин обратил внимание на прическу с дредами у студента из Нигерии.

«Мне тоже надо такую прическу сделать», - с улыбкой сказал президент.

Путин посетил фестиваль в Сириусе 6 марта. Глава государства выступил на церемонии закрытия. Он призвал молодежь из 180 стран мира наладить общение друг с другом и строить будущее вместе, отмечает «Радиоточка НСН».

