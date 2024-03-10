Путин на встрече с молодежью пошутил, что хотел бы прическу с дредами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодежью в рамках фестиваля в Сириусе прокомментировал прическу одного из участников беседы. Фрагмент показали в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

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Глава государства сфотографировался с участниками встречи. Путин обратил внимание на прическу с дредами у студента из Нигерии.

«Мне тоже надо такую прическу сделать», - с улыбкой сказал президент.

Путин посетил фестиваль в Сириусе 6 марта. Глава государства выступил на церемонии закрытия. Он призвал молодежь из 180 стран мира наладить общение друг с другом и строить будущее вместе, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Всемирный Фестиваль Молодежи И СтудентовМолодежьВладимир Путин

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