Путин: На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом

Владимир Путин, приветствуя участников Парада в честь 75-летия Победы, призвал помнить о цене, которую заплатил советский народ в борьбе с нацизмом.

«Народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену, наш долг помнить это, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом», - цитирует президента РИА Новости.

Президент считает, что Красная Армия стремилась одержать победу и вернуться домой.

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«Ее (Красной Армии – прим. НСН) солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену», - приводит слова президента ТАСС.

Глава государства призвал помнить об этой жертве и объявил минуту молчания в память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Лидер России заявил о готовности страны к созданию единой системы мировой безопасности с другими государствами, сообщает Газета.ru.

«Отрыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей, надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новый опасных угроз», – заявил Владимир Путин.

Напомним, перенос юбилейного Парада Победы в Москве с 9 мая на 24 июня связан с коронавируса.

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ФОТО: kremlin.ru
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