Путин: На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом

«Ее (Красной Армии – прим. НСН) солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену», - приводит слова президента ТАСС.

Глава государства призвал помнить об этой жертве и объявил минуту молчания в память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Лидер России заявил о готовности страны к созданию единой системы мировой безопасности с другими государствами, сообщает Газета.ru.

«Отрыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей, надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новый опасных угроз», – заявил Владимир Путин.

Напомним, перенос юбилейного Парада Победы в Москве с 9 мая на 24 июня связан с коронавируса.

