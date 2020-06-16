Депутат Красов: Отмена Парада - это не отмена Праздника Победы

«Праздник Победы – это святой праздник для нашего государства, общества и для каждого гражданина Российской Федерации. Этот праздник, как и шествие «Бессмертный полк», сплачивает людей разных профессий, вероисповеданий, национальностей. В этом и ощущается единство, у нас есть общие духовные ценности. Но и здоровье наших граждан тоже святое, на это обращал внимание и президент. И важно понимать, что в тех городах, где торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне не состоятся, значит, в этих регионах не сложилась та обстановка, которая позволила бы это сделать. Но я думаю, что жители этих субъектов будут также смотреть парад из Москвы по телевидению, также будут вспоминать своих родных и близких, которые своим мужеством, героизмом и отвагой принесли столь долгожданную победу, и будут сопереживать всем участникам парада. То есть в этих регионах вовсе не отменяется День Победы. Жители просто будут отмечать его дистанционно. Сейчас задача – сохранить жизнь и здоровье наших граждан», – прокомментировал он.

В Москве парад Победы, который был перенесен в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, состоится 24 июня. В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей не принимать участие в массовых мероприятиях, а также посмотреть парад по телевизору.

