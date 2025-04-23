Участие в ПМЭФ-2025 подтвердили более 92 стран и территорий
Более 90 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил фонд «Росконгресс».
«За два месяца до начала... свое участие подтвердили представители более 92 стран и территорий – это на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года», - указано в сообщении.
Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что это демонстрирует возрастающую значимость мероприятия как ведущей платформы для создания новых экономических связей в многополярном мире. По его словам, широкий состав участников и разнообразие тем создают условия для выработки практических решений на основе общих ценностей и взаимного уважения.
ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня, участие в нем примет президент России Владимир Путин, пишет RT.
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