Путин: Мы всегда будем помнить героев «Русской весны»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мы всегда будем помнить героев «Русской весны». Глава государства объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе.

После он обратился к солдатам, мобилизованным россиянам, их женам и детям.

«Хочу сказать, какой враг нам противостоит. Те, кто нам противостоит, сбросили маски и показали, кто они есть. Наши братья и сестры, на Украине увидели, что правящие круги запада готовят всему человечеству. Россия устояла, возродилась, окрепла, при этом Запад продолжает искать шанс разрушить Россию», — сказал президент.

Он также выразил уверенность в том, что палаты Федерального собрания примут конституционные законы о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Уверен, что Федеральное собрание их поддержит, потому что это воля миллионов людей», - отметил Путин.