Путин: Мы всегда будем помнить героев «Русской весны»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мы всегда будем помнить героев «Русской весны». Глава государства объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе.

После он обратился к солдатам, мобилизованным россиянам, их женам и детям.

«Хочу сказать, какой враг нам противостоит. Те, кто нам противостоит, сбросили маски и показали, кто они есть. Наши братья и сестры, на Украине увидели, что правящие круги запада готовят всему человечеству. Россия устояла, возродилась, окрепла, при этом Запад продолжает искать шанс разрушить Россию», — сказал президент.

Он также выразил уверенность в том, что палаты Федерального собрания примут конституционные законы о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Уверен, что Федеральное собрание их поддержит, потому что это воля миллионов людей», - отметил Путин.

Путин призвал Украину вернуться за стол переговоров

Он сообщил о праве жителей этих регионов на самоопределение, которое гарантирует первая статья Устава ООН. Распад СССР президент назвал решением партийных элит, которые не спрашивали мнения людей. Путин подчеркнул, что жители четырех регионов сейчас становятся российскими гражданами навсегда, и пообещал, что Россия будет защищать свою землю всеми своими силами и средствами.

Ранее Путин заявил, что Запад ищет новый шанс развалить Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Сайт Кремля
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