Путин: Москва стала одним из лучших мегаполисов мира

Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

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«Москва – один из лучших мегаполисов мира, это безусловно», – сказал Путин.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подвел итоги года, где ответил на вопросы журналистов.

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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