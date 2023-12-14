Путин: Москва стала одним из лучших мегаполисов мира
14 декабря 202316:44
Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Москва – один из лучших мегаполисов мира, это безусловно», – сказал Путин.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подвел итоги года, где ответил на вопросы журналистов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru