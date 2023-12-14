Путин: Развитие первичного звена здравоохранения войдет в программу президента
Развитие первичного звена здравоохранения будет продлено, оно войдет в президентскую программу. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что в рамках программы направляются «солидные» средства. По словам Путина, в рамках программы уже передали 14 тысяч автомашин, строятся и обновляются ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты).
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru