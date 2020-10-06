Песков рассказал, как Путин встретит день рождения

Владимир Путин в день рождения проведет минимум десяток международных телефонных разговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, по его словам, беседы с президентом США Дональдом Трампом в графике российского лидера нет, пишет ТАСС.

Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днём рождения

7 октября прошлого года - в день рождения российского лидера - Песков заявил, что Путин встречает этот праздничный для него день с родными и друзьями, а с 10 утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег.

По словам Пескова, во время таких телефонных разговоров лидеры стран также затрагивают и рабочие моменты и обсуждают дела.

В прошлом году накануне своего дня рождения Владимир Путин отдохнул в тайге в компании министра обороны Сергей Шойгу. Глава государства успел совершить прогулку, в ходе которой собирал грибы, а также любовался сибирскими пейзажами.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПрезидентДень РожденияДмитрий ПесковВладимир Путин
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