Путин: Мир вступил в период революционных трансформаций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир вступил в период революционных трансформаций. По его словам, начавшийся слом западной гегемонии необратим, как раньше уже не будет.

Глава государства также подчеркнул, что поле битвы, на которое россиян позвала судьба и история - это поле битвы за российский народ, за будущую Россию.