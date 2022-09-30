Путин: Мир вступил в период революционных трансформаций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир вступил в период революционных трансформаций. По его словам, начавшийся слом западной гегемонии необратим, как раньше уже не будет.

Глава государства также подчеркнул, что поле битвы, на которое россиян позвала судьба и история - это поле битвы за российский народ, за будущую Россию.

Путин: Запад сам растоптал принцип нерушимости границ

«И если я считаю моей родиной — Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух — мой дух; его судьба — моя судьба; его страдания — мое горе; его расцвет — моя радость», - этими словами русского философа Ивана Ильина президент завершил свою речь в Кремле.

Ранее Путин заявил, что у России ценности другие, чем у Запада, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЛНРДНРКремльВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры