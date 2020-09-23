Путин: Маткапитал в России будет индексироваться ежегодно
Материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться. Об этом Владимир Путин заявил в ходе выступления перед членами Совета Федерации. Глава государства отметил, что уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей.
«Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка. И что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться», — цитирует Владимира Путина RT.
Глава государства добавил, что с 1 января будущего года сумма маткапитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит более 639 тысяч.
А ранее сообщалось, что движение ОНФ планирует обратиться в правительство с предложениями по поддержке семей, в числе которых инициатива «Союза матерей» о том, чтобы материнский капитал можно было использовать для ремонта жилья. Об этом пишут «Известия».
Руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ Юлия Зимова напомнила, что, согласно опросу, проведенному в конце 2019 года, разрешение тратить маткапитал на ремонт лидирует по востребованности среди мер поддержки семей. Этот вариант выбрали 46% респондентов, ещё 44% хотели бы иметь возможность тратить маткапитал на приобретение автомобиля.
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