Путин: Маткапитал в России будет индексироваться ежегодно

Материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться. Об этом Владимир Путин заявил в ходе выступления перед членами Совета Федерации. Глава государства отметил, что уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей.

«Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка. И что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться», — цитирует Владимира Путина RT.

Глава государства добавил, что с 1 января будущего года сумма маткапитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит более 639 тысяч.