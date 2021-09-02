Путин призвал развивать морские перевозки и рыболовный флот
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в число приоритетных направлений морской деятельности в России входят развитие пассажирских и грузовых перевозок, научные морские исследования и развитие рыболовного флота, сообщает ТАСС.
«Россия - крупная морская держава. Очень много направлений работы, и каждое из этих направлений будет развиваться», - отметил российский лидер.
В входе встречи с курсантами Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Невельского Путин также выразил уверенность, что профессии, так или иначе связанные с морем, будут востребованными.
Ранее в Минтрансе РФ предложили ввести штрафы за нарушение правил погрузки и разгрузки загрязняющих веществ с судна на судно, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- Трутнев попросил Путина рассмотреть масштабную реновацию городов Дальнего Востока
- Путин призвал развивать морские перевозки и рыболовный флот
- В РПЦ прокомментировали заявление Зюганова о Христе-«коммунисте»
- Песков рассказал о национальной идее России
- Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса
- «Аэрофлот» назвал условие возвращения пилотам «допандемийных» зарплат
- В России началось перечисление единовременных выплат пенсионерам
- Временную регистрацию теперь можно оформить на «Госуслугах»
- Глава ВТБ не увидел необходимости в работе крупнейших банков в Крыму
- Песков назвал «Северный поток-2» исключительно коммерческим проектом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru