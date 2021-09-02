Путин призвал развивать морские перевозки и рыболовный флот

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в число приоритетных направлений морской деятельности в России входят развитие пассажирских и грузовых перевозок, научные морские исследования и развитие рыболовного флота, сообщает ТАСС.

«Россия - крупная морская держава. Очень много направлений работы, и каждое из этих направлений будет развиваться», - отметил российский лидер.

В входе встречи с курсантами Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Невельского Путин также выразил уверенность, что профессии, так или иначе связанные с морем, будут востребованными.

Ранее в Минтрансе РФ предложили ввести штрафы за нарушение правил погрузки и разгрузки загрязняющих веществ с судна на судно, сообщает RT.

