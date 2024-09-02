Путин: Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке

Интерес к китайскому языку в России растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле, пишет РИА Новости.

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Российский лидер отметил, что между Россией и Китаем много контактов, развивается бизнес, «очень много партнеров появляется».

«Члены моей семьи говорят тоже — маленькие — на китайском языке, говорят свободно», — поделился Путин.

Вместе с тем президент отметил, что не стоит забывать интерес к английскому языку. По словам Путина, английский – «великий язык, он очень много дал человечеству».

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ФОТО: РИА Новости
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