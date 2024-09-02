Путин: Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке

Причиной драки со стрельбой на Малой Бронной стало замечание о шуме Неизвестные подожгли иномарку во дворе дома на западе Москв Свыше миллиона 100 тысяч школьников сели сегодня за парты в Москве Ректор Московского государственного университета поздравил первокурсников с началом учёбы в вузе Столичные улицы будут приводить в порядок в рамках стратегии повышения качества городской среды